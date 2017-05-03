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Россия потребовала от Польши объяснений из-за задержаний «Ночных волков»

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Посольство России в Польше выражает непонимание и недоумение по поводу действий Варшавы в отношении российских мотоциклистов и ожидает разъяснений. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, распространенном в среду, 3 мая, передает РИА Новости.

«Никаких содержательных аргументов в обоснование таких действий в отношении российских мотоциклистов польская сторона не представила. (...) Особо следует отметить, что в данном случае запретительным мерам подверглись участники мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы над фашизмом и памяти воинов-освободителей, павших в боях за спасение Европы от гитлеровской чумы», — говорится в комментарии.

Ранее в среду полицейские в городе Мысловице задержали российского гражданина Николая Логинова, присоединившегося на территории Польши к мотопробегу «Дороги Победы — на Берлин». Он может быть выдворен с аннулированием шенгенской въездной визы.

29 апреля польская пограничная служба не пропустила на территорию Польши семерых российских мотоциклистов. При этом у них были аннулированы шенгенские въездные визы. Отказ был объяснен тем, что байкеры могут быть причастны к экстремистской организации. При этом участники пробега из европейских отделений мотоклуба, а также граждане Белоруссии, смогли беспрепятственно пересечь границу.

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в Берлине. Глава «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов напомнил, что в 2016 и 2015 годах российским активистам также чинили препятствия на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза.

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