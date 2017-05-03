Самолет из Дубая внепланово сел в Уфе из-за репетиции Парада Победы

Самолет авиакомпании FlyDubai, летевший в Екатеринбург из Дубая (ОАЭ), совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы. Об этом в среду, 3 мая, ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургской авиагавани Кольцово.

Там пояснили, что командир лайнера принял решение о посадке из-за того, что в небе над Екатеринбургом проходила репетиция пролета военной авиации перед Днем Победы, из-за чего Кольцово был временно закрыт. В пункт назначения воздушное судно прибыло с двухчасовой задержкой.

3 мая в Свердловской, Самарской, Новосибирской областях и Красноярском крае прошли первые тренировки военной авиации, которая примет участие в Параде Победы 9 Мая. В небе над Екатеринбургом пролетели самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, несколько штурмовиков в Су-25СМ, перебазированных на Урал из Киргизии, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ.

Военные парады в честь 9 Мая в этом году пройдут в 28 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Улан-Удэ, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Владикавказе.

