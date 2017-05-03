Пушкинский музей пригласил на выставку в Венецию

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина опубликовал видеоролик, рассказывающий о выставке «Человек как птица. Образы путешествий», которая пройдет в Венеции и откроется для посетителей 13 мая. Ролик появился на официальном аккаунте музея в YouTube. Экспозиция, подготовленная ГМИИ, пройдет в рамках параллельной программы 57-й Венецианской биеннале.

Как рассказала куратор выставки, заведующая отделом кино и медиаискусства музея Ольга Шишко, в готическом палаццо Соранцо Ван Аксель XV века будут показаны работы 14 современных художников, среди которых Давид Клербо, Дмитрий Булныгин, Леонид Тишков, Масаки Фуджихата, Фабрицио Плесси. Экспозиция станет частью проекта «Пушкинский XXI», посвященного исследованию различных направлений современного искусства.