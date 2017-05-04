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Задержанного в Польше «ночного волка» выдворили

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«Ночные волки»
«Ночные волки»

Власти Польши приняли решение выдворить российского байкера из «Ночных волков», задержанного в ходе патриотического мотопробега «Дороги Победы — на Берлин!». Об этом агентству РИА Новости сообщили организаторы акции.

По их словам, в данный момент Николая Логинова уже доставили на территорию России, в Калининградскую область. Его сопровождали польские пограничники, передавшие байкера российским коллегам. Отмечается, что Логинову пришлось покинуть Польшу без своего мотоцикла.

Логинов был задержан польскими полицейскими 3 мая в городе Мысловице, когда присоединился к мотопробегу «Дороги Победы — на Берлин!». Посольство России в Польше выразило непонимание и недоумение по поводу действий Варшавы и потребовало разъяснений.

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в Берлине. Лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдостанов напомнил, что в 2016 и 2015 годах российским активистам также чинили препятствия на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза.

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