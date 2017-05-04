Русский культурный центр выселили во Львове

Русский культурный центр (РКЦ) во Львове выселили из занимаемого им помещения. Об этом сообщается на сайте областного совета.

«Победа за нами. Только что мы выселили Русский культурный центр из помещения на улице Короленко, 1а. Мы сделали это! Антиукраинское гнездо во Львове наконец-то закрыли!» — отметил зампредседателя облсовета Владимир Гирняк.

Отмечается, что процедуру выселения провела исполнительная служба управления юстиции региона. Власти планируют провести конкурс, который определит нового арендатора. При этом здание обещают передать «одной из общественных организаций, чья деятельность связана с антитеррористической операцией» (АТО) — так украинские власти называют боевые действия в Донбассе.

Материалы по теме Хоп, мусорок! Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине

«Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей», — указывается в сообщении.

Решение о выселении РКЦ было принято Львовским хозяйственным судом в декабре 2016-го. Апелляция организации была отклонена в марте текущего года.

Львовский областной совет предоставил в аренду Русскому культурному обществу имени Пушкина здание на улице Короленко в 1990 году. Центр начал функционировать шестью годами позже.

Деятельность РКЦ направлена на сохранение русской культуры во Львове. Центр занимается организацией концертов, литературно-музыкальных и поэтических вечеров, выставок живописи и фотографии.