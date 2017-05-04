Путин предостерег чиновников от обмана с майскими указами и вспомнил Ленина

Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за некачественное исполнение работ по реализации майских указов будет жестче, чем за срыв сроков. Его слова приводятся на сайте Кремля в четверг, 4 мая.

«В год 100-летия Октябрьской революции не помешает вспомнить известного классика (цитата принадлежит советскому вождю Владимиру Ленину — прим. «Ленты.ру»), когда он говорил о том, что бывает по форме правильно, а по существу — издевательство», — сказал он на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения основных показателей социально-экономического развития.

Он подчеркнул, что отчитаться за «выполнение невыполненных обязательств» — намного хуже, чем не исполнить поручения вовсе или сорвать сроки реализации программы. «Это извращает саму суть нашей с вами работы», — отметил Путин.

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Несмотря на то, что на реализацию указов остается мало времени, все работы должны быть проведены качественно, «без обмана для людей», подчеркнул президент. «Повторяю еще раз, это будет хуже, чем не сделать в срок, хочу вас об этом предупредить», — резюмировал он.

Ранее 4 мая сообщалось, что Путин в ходе заседания попросил оценить реализацию майских указов руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Анисимова. Он заявил, что из 179 поручений, которые находятся на контроле фронта, исполнены 35, еще 100 нуждаются в доработке.

Майские указы были подписаны российским президентом весной 2012 года. Это 11 документов с поручениями правительству, реализация которых направлена на повышение качества жизни россиян. В частности, согласно им к 2018 году зарплата бюджетников должна вырасти в 1,5 раза, а доступным жильем должны быть обеспечены 60 процентов семей.