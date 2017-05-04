«Ракета» выпустила часы для летчиков Су-25

Российский часовой завод «Ракета» совместно с авиаконцерном «Штурмовики Сухого» выпустила новую модель часов «Ракета "Сухой"», разработанную специально для летчиков самолетов-штурмовиков Су-25. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 4 мая.

Дизайн новых часов в стальном корпусе с вращающимся титановым безелем разработал руководитель концерна, авиаконструктор Владимир Бабак. Новые часы снабжены индикатором даты, расположенным в центре большого «нуля», отличительного знака часов «Ракета». Часы оснащены автоматическим механизмом калибра Ракета 2616 и предлагаются в трех вариантах: на металлическом браслете, силиконовом либо кожаном ремешке.

Владимир Бабак — советский и российский авиаконструктор. В конструкторском бюро Сухого работал с 1959 года, в 1991 стал главным конструктором бюро. Участвовал в создании самолетов Су-7, Су-9, Су-11, Су-15. В настоящее время — президент научно-производственного концерна «Штурмовики Сухого».

Петродворцовый часовой завод основан Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Весной 2017 года была представлена модель часов «Байконур», предназначенная для российских космонавтов.