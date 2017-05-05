Раскрыта дата выхода новой God of War

Португальский ретейлер Gaming Replay опубликовал дату выхода новой игры серии God of War. Согласно описанию товара на сайте, слешер поступит в продажу 14 сентября 2017 года.

Продолжение God of War было анонсировано на выставке Е3 2016. Разработчики не стали называть дату выхода проекта и, возможно, объявят ее в июне на Е3 2017. Sony, которая издает проект, пока никак не прокомментировала данную утечку.

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Помимо этого, в марте американский актер Кристофер Джадж (Christopher Judge), озвучивающий главного героя God of War Кратоса, также косвенно подтвердил в Twitter, что новая часть серии выйдет в этом году. Однако позже он изменил описание профиля, и теперь в нем говорится о том, что игра выйдет в 2018 году.

Руководство студии-разработчика Santa Monica Studio еще в декабре 2016 года объявляло, что в новую God of War уже можно играть и даже полностью пройти. Из этого следует, что проект находится на стадии доработки и его релиз действительно может состояться очень скоро.

В отличие от прошлых частей, основанных на греческой мифологии, новая God of War переносит серию в мир скандинавской мифологии. Кратос живет вместе со своим сыном и должен научить его сражаться, а также совладать со своим гневом. Как рассказывал креативный директор Santa Monica Studio Кори Балрог, это игра про то, как Кратос учит своего сына быть богом, а тот учит отца быть человеком.