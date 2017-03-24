Раскрыты сроки выхода новой части God of War

Американский актер Кристофер Джадж (Christopher Judge), озвучивающий главного героя игры God of War Кратоса, указал на своей странице в Twitter срок выхода новой части серии. На информацию обратил внимание сайт Wccftech.

В описании профиля актера значится, что он озвучивает Кратоса, а в качестве пометки указан год — 2017. Таким образом экшн может выйти до конца текущего года.

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В то же время Sony, которая издает проект, еще не делала подобных заявлений. При этом руководство студии-разработчика Santa Monica Studio еще в декабре 2016 года объявляло, что в новую God of War уже можно играть и даже полностью пройти. Из этого следует, что проект находится на стадии доработки, и его релиз действительно может состояться очень скоро. На сайте IMDB также сказано, что игра выйдет в 2017-м.

Официальный анонс God of War как нового эксклюзива для PS4 состоялся на выставке E3 2016. В отличие от прошлых частей, основанных на греческой мифологии, игра переносит серию в мир скандинавской мифологии. Кратос живет вместе со своим сыном и должен научить его сражаться, а также овладеть своим гневом. Как рассказывал креативный директор Santa Monica Studio Кори Балрог, это игра про то, как Кратос учит своего сына быть богом, а тот учит отца быть человеком.