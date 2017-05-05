В Сирии предотвратили подрыв смертника возле конвоя Красного Креста

Террорист-смертник с 10 килограммами взрывчатки был выявлен и обезврежен в Сирии возле гуманитарного конвоя в окрестностях восточной Гуты. Об этом, как передает в пятницу, 5 мая, ТАСС, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской.

Конвой был организован под флагом ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

«В ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителям сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 килограммов взрывчатки и гранаты», — рассказал Рудской.

Контингент российских военных был развернут в Сирии в сентябре 2015 года. В основном он представлен личным составом авиабригады особого назначения, осуществляющей поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с боевиками исламистских организаций.