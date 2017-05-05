Силовые структуры
 

В Сирии предотвратили подрыв смертника возле конвоя Красного Креста

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Рудской
Сергей Рудской

Террорист-смертник с 10 килограммами взрывчатки был выявлен и обезврежен в Сирии возле гуманитарного конвоя в окрестностях восточной Гуты. Об этом, как передает в пятницу, 5 мая, ТАСС, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской.

Конвой был организован под флагом ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

«В ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителям сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 килограммов взрывчатки и гранаты», — рассказал Рудской.

Контингент российских военных был развернут в Сирии в сентябре 2015 года. В основном он представлен личным составом авиабригады особого назначения, осуществляющей поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с боевиками исламистских организаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров пообещал добить «Исламское государство»
Авиации международной коалиции запретят летать над зонами деэскалации в Сирии
В Москве заявили о наличии доказательств провокации с химическим оружием в Сирии
В Пентагоне признали факт нанесения удара по мечети в Сирии
СМИ узнали об использовании боевиками в Сирии оружия с электроникой из России
Последние новости
Вашингтону пообещали суровое наказание за попытки контролировать порты Приморья
Минск отказался от ужесточения контроля на рейсах между Белоруссией и Россией
Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков
Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии
Кипрская компания пыталась украсть земли в Севастополе на 700 миллионов рублей  
Сына Порошенко пожурили за кофту с надписью «Russia»
На Украине возгордились отказавшимся лечь в дрейф в водах РФ экипажем катера
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:18 3 мая 2017
Военный парад в Турции

«Турция должна заплатить за С-400 сполна»

Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
17:25 4 мая 2017

ЕСПЧ посмертно назначил выплату оправданному в убийстве бывшему судье из России

17:13 Сегодня

Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии

12:42 4 мая 2017

Эрдоган передал Путину совместные фото российских военных и курдов в Сирии

Силовые структуры
 — 
00:09 4 мая 2017

Любили и зарыли

Как семья майора полиции унаследовала квартиру чужого человека в обход его родни
15:00 Сегодня

«Адмирал Эссен» присоединился к средиземноморской группировке ВМФ России

12:20 4 мая 2017

Осужденный из колонии организовал наркобизнес и получил еще 13 лет

13:07 Сегодня

Поминки в Подмосковье с участием полицейского закончились стрельбой

Силовые структуры
 — 
00:16 28 апреля 2017

Китайский авианосец

Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
11:46 Сегодня

«Роскосмос» подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный

20:44 3 мая 2017

В Братске похоронен погибший в Сирии контрактник

11:37 Сегодня

Опубликовано видео полета российских Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски

Россия
Владик ФиранскийДругая кожа
Рассказ Сергея Мостовщикова о ребенке, родившемся в коконе
Активные занятия спиртом
Где в России жестче всего борются с пьянством
«Проблем еще очень-очень много»
В Кремле поговорили о выполнении майских указов
Добро пожаловать, или «Пидарасам вход воспрещен»
Герман Стерлигов о здоровой еде, морали и полной победе над электричеством
Трутнев призвал США заниматься своими делами вместо контроля за портами России
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Свердловскому ветерану подарили просроченный майонез ко Дню Победы
Все материалы
Мир
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Американского военного советника убили в Сомали
В МИД России назвали тему переговоров Лаврова и Тиллерсона на Аляске
Жан-Клода Юнкера заподозрили в злоупотреблении алкоголем
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и члены Конгресса США«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
Сына Порошенко пожурили за кофту с надписью «Russia»
На Украине возгордились отказавшимся лечь в дрейф в водах РФ экипажем катера
Эстония уничтожит плотины бобров на границе с Россией для борьбы с контрабандой
В украинском проморолике для «Евровидения» виды Крыма заменят Веркой Сердючкой
Теракт назвали главной версией пожара на складах боеприпасов под Харьковом
В Таджикистане объяснили отказ от акции «Бессмертный полк» традициями ислама
Все материалы
Финансы
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Свободная касса
Как выполнить требования 54-ФЗ с выгодой для бизнеса
Медведев назначил нового замминистра финансов России
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Медведев предостерег от использования «перекрашенных инвестиций» в ТОР
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
ЦБ пришел с внеплановой проверкой в банк «Югра»
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Итальянское вино Dimon для России оказалось фейком
Правительство разрешило курорту «Роза Хутор» арендовать новые земельные участки
Путин поручил привлекать инвесторов для освоения Тамбейской группы
В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon
В «Иркуте» рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Любили и зарыли
Как семья майора полиции унаследовала квартиру чужого человека в обход его родни
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии
В Сирии предотвратили подрыв смертника возле конвоя Красного Креста
«Адмирал Эссен» присоединился к средиземноморской группировке ВМФ России
Поминки в Подмосковье с участием полицейского закончились стрельбой
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Раскрыта дата выхода новой God of War
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
Хакеры снова взломали Mass Effect: Andromeda
Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуНаполнить Кубки
Хет-трик Роналду, российский судья и голландский карнавал в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ
ЧМ-2017 по хоккею. Швеция — Россия — 1:0
Первый матч команды Олега Знарка на турнире
Саммит большой шестерки
Чего ждать от стартующего чемпионата мира по хоккею
Тренер «Зенита» подсчитал потерянные из-за ошибок судей очки
Женщина заявила об изнасиловании в туалете стадиона во время матча НХЛ
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
СМИ заплатит 50 тысяч евро за публикацию ложной информации о здоровье Шумахера
Все материалы
Культура
Оказался наш отец
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
Дэвид Линч заявил об уходе из кино
В новом тизере «Твин Пикс» показали постаревших персонажей
Данила Козловский открыл собственную киностудию
Вышел трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга
Умер актер из сериалов «Штрафбат» и «Солдаты»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Посольство России в Британии восславило Господа за непопадание в заголовки Times
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца
The New Times получил предупреждение за интервью с террористом из Калуги
PornHub отыскал себе SMM-щика для России
В сети поверили в фейк о замазанной саудовским ТВ голове Меркель
Все материалы
Ценности
Выбирать по-французски
Личный спорткар Энцо Феррари и другие редкости
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Турки продали 12-метровый катер с ванной на борту
Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро
Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом
Нью-йоркские сапожники предложили раскрашенные вручную кроссовки
Американский дизайнер сшила свадебное платье за два миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
Из бистро возгорится пламя
Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
Минск отказался от ужесточения контроля на рейсах между Белоруссией и Россией
Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков
Россия сохранила предупреждение об угрозе отмены чартеров в Анталью
Европейский лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург
В Абу-Даби заметили стремительный рост числа туристов из России
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Тайские проститутки поколотили бизнесменов в Паттайе
Johnson & Johnson выплатит заболевшей раком американке 110 миллионов долларов
Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов
Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала
Все материалы
В плену сирен
Длительный тест Toyota LC 200: выводы и стоимость владения
Эксклюзивно для Китая
Автомобили крупнейших марок, созданные только для китайского рынка
Да нет, наверное
Длительный тест дизельного Jaguar XE: итоги, прощание
Старые машины, которые можно купить новыми
Автомобили старше 10 лет, которые продаются в России новыми
Haval H9 получил дизельный мотор
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час
Peugeot 308 обновился и получил 8-ступенчатый «автомат»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы