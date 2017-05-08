В Одесской области вандалы уничтожили высаженные в память о жертвах 2 мая березы

Вандалы уничтожили в городе Южный (Одесская область) березы, высаженные в память о жертвах трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщается на сайте «Оппозиционного блока».

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Инцидент произошел в ночь на 8 мая. «В Одесской региональной организации (...) уверены, акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций, которые на протяжении последних трех лет совершенно беспрепятственно и безнаказанно орудуют в Одессе», — говорится в сообщении.

Аллея была высажена по инициативе депутата Одесского областного совета от партии Виталия Саутенкова. Количество деревьев равняется числу погибших.

2 мая 2014 года в Одессе состоялись крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются сторонниками «Антимайдана».