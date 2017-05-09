Могерини заявила о скором упрощении визового режима ЕС с Украиной

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала, что в ближайшее время Евросоюз планирует объявить об упрощении визового режима с Украиной. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями», — заявила она во время выступления на заседании Совбеза ООН.

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26 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении послами ЕС предоставления безвизового режима стране.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Так, 6 апреля предложение Европейской комиссии отменить визы для граждан Украины поддержал Европарламент. За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов.