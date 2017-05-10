В Петербурге осудили бывшего главу «Ленэнерго» по делу банка «Таврический»

Московский районный суд Петербурга приговорил бывшего генерального директора компании «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при размещении средств компании на счетах в банке «Таврический». Об этом в среду, 10 мая, сообщает ТАСС.

«Суд постановил: признать Сорочинского виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил приговор судья Антон Крюков.

Суд также назначил наказание в виде трех лет колонии бывшему директору по финансам компании Денису Слепову.

19 января 2015 года компания «Ленэнерго» сообщила о решении совета директоров досрочно прекратить полномочия Андрея Сорочинского на посту генерального директора в связи с возникновением рисков ухудшения финансовой устойчивости компании. Петербургские СМИ связали это увольнение с ситуацией, сложившейся в банке «Таврический», на счетах которого «зависли» 13,4 миллиарда рублей энергетической компании.

«Ленэнерго» входит в число крупнейших российских электросетевых компаний. Обеспечивает энергией территории Петербурга и Ленобласти.