Назначен временный руководитель Нацбанка Украины

Временно исполняющим обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) назначен первый замруководителя регулятора Яков Смолий. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Он заменит на посту Валерию Гонтареву, подавшую заявление об отставке 10 апреля. Согласно украинскому законодательству, решение об отставке главы НБУ принимает президент страны, а утверждает Верховная Рада.
В конце марта в интервью изданию The Financial Times Гонтарева сообщила о том, что на нее оказывают давление. По ее словам, один из украинских олигархов угрожал ей физической расправой прямо в зале приемов Нацбанка.
Валерия Гонтарева была назначена председателем НБУ 19 июня 2014 года. После вступления в должность она заявила, что штат регулятора раздут и должен быть сокращен. Она также начала кампанию по оздоровлению украинской банковской системы, в течение трех лет были отозваны лицензии у порядка 70 банков. Политика Гонтаревой неоднократно подвергалась жесткой критике. Украинские политики обвиняли ее в разрушении банковской системы страны и девальвации гривны.