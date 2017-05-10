Назначен временный руководитель Нацбанка Украины

Временно исполняющим обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) назначен первый замруководителя регулятора Яков Смолий. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Он заменит на посту Валерию Гонтареву, подавшую заявление об отставке 10 апреля. Согласно украинскому законодательству, решение об отставке главы НБУ принимает президент страны, а утверждает Верховная Рада.

В конце марта в интервью изданию The Financial Times Гонтарева сообщила о том, что на нее оказывают давление. По ее словам, один из украинских олигархов угрожал ей физической расправой прямо в зале приемов Нацбанка.

Валерия Гонтарева была назначена председателем НБУ 19 июня 2014 года. После вступления в должность она заявила, что штат регулятора раздут и должен быть сокращен. Она также начала кампанию по оздоровлению украинской банковской системы, в течение трех лет были отозваны лицензии у порядка 70 банков. Политика Гонтаревой неоднократно подвергалась жесткой критике. Украинские политики обвиняли ее в разрушении банковской системы страны и девальвации гривны.