Овсянников поручил ускорить подготовку севастопольских пляжей к сезону

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил в ближайшее время провести конкурс по выбору операторов для пляжей, оставшихся без управления. Кроме того, он заявил о необходимости проработать вопрос об открытии доступа к пляжу «Солнечный». Такие поручения он озвучил в среду, 10 мая, на аппаратном совещании, говорится в опубликованном на сайте правительства города пресс-релизе.

В ходе доклада о готовности пляжей к курортному сезону директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов отметил, что в Севастополе есть 54 пляжа, 10 из них находятся в ведении детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, остальные же должны управляться коммерческими операторами.

«Контракты на благоустройство заключены по 29 пляжам, 13 — остаются без управления, поскольку не было желающих участвовать в конкурсе по выбору оператора», — пояснил Чибисов.

По его словам, конкурсные процедуры будут повторно проведены 17 мая. При этом, если конкурс не состоится, ответственность за чистоту пляжей возложат на государственные предприятия и организации, с которыми заключены договоры на содержание других пляжей.

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Комментируя это, глава города Овсянников указал, что пляжи не должны оставаться бесхозными. «Необходимо ускорить срок проведения тендера, а также продумать вопрос о внесении изменений в бюджет, с тем, чтобы заложить средства на содержание пляжей, которые остались без управления», — подчеркнул он, добавив, что проблему нужно обсудить с представителями заксобрания, в частности, комиссии по бюджету.

Кроме того, Чибисов уточнил, что на сегодняшний день 26 пляжей находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, в три требуют дополнительной подготовки. Вместе с тем из эксплуатации сейчас выведены пляж в Голубой бухте — из-за неудовлетворительных проб морской воды, а также пляж «Солнечный», который примыкает к находящемуся на реконструкции скверу Анны Ахматовой.

Как отметил чиновник, планируется, что доступ к прибрежной зоне будет ограничен на время проведения строительных работ (согласно проектным документам они завершатся до декабря 2017 года), однако сам пляж будет готов к 1 июня. «Ситуация с пляжем "Солнечный" вызывает недовольство у горожан. Тем не менее, мы не можем рекомендовать подрядчику открывать территорию для свободного посещения. Это противоречит мерам безопасности. В данном случае необходимо либо ускорить работы, либо делать их поэтапно», — заявил врио губернатора Севастополя. Он рекомендовал проработать вопрос совместно с департаментом капитального строительства.

Также на совещании Овсянников распорядился оборудовать в этом году крупные городские пляжи камерами видеонаблюдения. «Определите 5-7 пляжей, наиболее многолюдных или проблемных с точки зрения безопасности», — поручил он. По его словам, такие меры помогут обеспечить безопасность отдыхающих. Директор департамента горхозяйства в свою очередь пообещал, что камеры будут установлены в ближайшее время.