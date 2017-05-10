В Севастополе назвали сроки окончания ремонта трассы на Симферополь

Через два месяца на трассе Севастополь-Симферополь будут завершены восстановительные работы и возобновлено движение. Об этом в среду, 10 мая, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов, передает пресс-служба правительства города

«Срок восстановления участка, с учетом получения экспертизы, составляет два месяца. Первые рабочие чертежи мы получим уже через неделю. В ближайшее время выберем организацию, которая также через неделю займется строительно-монтажными работами, исполнение контракта должно завершиться через полтора месяца», — отметил Титов.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал завершения работ в запланированные сроки. «Откладывать сдачу в эксплуатацию объекта недопустимо. Неудобства севастопольцев и гостей города при передвижении в разгар курортного сезона должны быть сведены к минимуму», — сказал глава города.

В апреле Овсянников проинспектировал ход работ на трассе и констатировал, что завершен подготовительный этап работ по ликвидации последствий оползня.

В марте сообщалось, что восстановление разрушенного оползнем участка трассы Симферополь – Севастополь находится на контроле министерства транспорта России. В том же месяце Овсянников информировал, что всего на восстановительные работы из резервного фонда выделено 70 миллионов рублей.

Оползень активизировался в начале марта, разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигли двух метров.