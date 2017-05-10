Тарасенко пропустит чемпионат мира по хоккею

Нападающий Владимир Тарасенко, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз», не приедет в расположение сборной России на чемпионат мира-2017. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

«К сожалению, состояние здоровья Тарасенко после плей-офф НХЛ не позволяет ему играть в хоккей в ближайшее время, так что он не сможет помочь нашей сборной на ЧМ-2017. Он должен пройти медицинское обследование, после которого будет установлено, потребуется ли ему операция, или нет», — сообщили в пресс-службе.

«Сент-Луис» в воскресенье прекратил борьбу за Кубок Стэнли, проиграв во втором раунде (1/4 финала) «Нэшвилл Предаторс» со счетом 2:4 в серии.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В первых трех матчах подопечные Олега Знарка одержали три победы: над Швецией (2:1), над Италией (10:1) и над Германией (6:3).