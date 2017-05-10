Турецкие импортеры выступили за прямые поставки зерна из России

Компании-импортеры из Турции после отмены ограничения на беспошлинный ввоз зерна из России предложили договариваться с поставщиками о его прямых поставках в свою страну. Об этом RNS заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

«Сейчас будет восстановление этих объемов до прежних величин, и нам турецкие покупатели заявляют: "Давайте уже оформленные с обходными маневрами контракты переведем в прямое русло после принятия решения, что мы можем напрямую [импортировать], чтобы сэкономить"», — рассказал Злочевский.

Он напомнил, что после введения Турцией пошлин на ввоз российского зерна поставки не прекращались: турецкие покупатели нашли для импорта «обходные маневры». Однако из-за новых условий ввоза российская пшеница подорожала и стала менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией из Румынии и Франции. В результате объемы поставок снизились.

Как рассказал Злочевский, турецкие импортеры начали предлагать российским поставщикам изменить контракты уже на майских праздниках — после решения о снятии Турцией ограничений, касающихся ввоза зерна и сельхозпродукции из России.

Ранее президент РЗС заявлял, что Россия до конца 2016/2017 сельхозгода сможет поставить в Турцию около 300 тысяч тонн зерна, или половину от прогнозировавшихся до введения ограничений объемов.

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Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России 4 мая. Днем ранее, 3 мая, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохранятся.

В апреле вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Москва не снимет ограничения в отношении Анкары, если та не отменит пошлины на российское зерно.

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.