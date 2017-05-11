Российских гурманов отправят в гастрономическую экспедицию

Фонд Foundation Mamont, бренд Arctic Explorer и ресторанный рейтинг Insider.Мoscow проведут с 21 мая по 9 июля гастрономического фестиваля Mamont Mission. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в 60 ресторанах восьми городов России и приурочен к 80-летию начала работы первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Торжественный ужин, посвященный открытию фестиваля, будет устроен в Москве. Приготовлением блюд займутся 16 лучших шеф-поваров страны: Дмитрий Зотов, Иван Шишкин, Георгий Троян и другие.

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Foundation Mamont — международная организация, оказывающая поддержку научным полярным исследованиям, изучению периода вечной мерзлоты и исчезновения мамонтов, а также распространяющая достоверную информацию о глобальных климатических изменениях и их влиянии на окружающую среду. Фонд основан почетным полярным исследователем, членом российской научно-исследовательской экспедиции к Северному полюсу «Арктика-2007» Фредериком Паулсеном.

Arctic Explorer — марка зимней одежды, основанная в 2013 году Ксенией Чилингаровой, дочерью известного полярного исследователя Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова,