Ресторан Сristal Room Baccarat накормит в Пасху омаром

Шеф ресторана Сristal Room Baccarat Мишель Лентц представит к Пасхе специальное сет-меню, которое будет действовать c 16 апреля и в течение всей пасхальной недели, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы ресторана в пятницу, 14 апреля.

В меню от Мишеля Лентца — картофельные драники, суп из черемши с эспумой, пирог с перепелами, омар в панцире с копченым оливковым маслом, молочный ягненок с трюфелями, лосось с щавелем и кремом из топинамбура, фраппе из клубники c cорбетом из простокваши, клубничным соком и ледяным соусом «Сабайон», а также традиционные крашеные яйца и кулич.

Фото: Сristal Room Baccarat 1 /5

На Пасху, 16 апреля, специальный бранч пройдет и в московском ЦУМе: в меню войдут пироги, куличи с помадкой, творожная пасха, крашеные яйца.