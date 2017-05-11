Волынские шахтеры собрались протестовать в Киеве из-за невыплаты зарплаты

Шахтеры из Волынской области отправятся в Киев, чтобы протестовать из-за невыплаты зарплаты за февраль, март и апрель. Об этом четверг, 11 мая, на своей странице Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, задолженность по заработной плате только на одной шахте в Волынской области составляет более 3,5 миллиона гривен (7,7 миллиона рублей). Профсоюзный лидер отметил, что местные горняки могут присоединиться к акциям протеста в Кривом Роге. «В это время семьи бастующих продолжают прибывать на предприятия» — добавил Волынец.

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Ранее в четверг глава НПГУ сообщил, что протестующие в Кривом Роге перекрыли подъездные железнодорожные пути к шахтам и таким образом остановили отгрузку продукции. По словам Волынца, в акции протеста участвуют жены горняков вместе с детьми и другими родственниками. Шахтеры находятся под землей почти 40 часов. Они требуют повышения зарплаты на 20 процентов с 1 мая и на 30 процентов с августа.

Как сообщала «Страна», 4 мая в Днепропетровской области работники пяти шахт «Криворожского железорудного комбината» устроили забастовку, отказавшись подниматься на поверхность после ночной смены.

В марте о прекращении отгрузки угля из-за задолженности по заработной плате объявили шахтеры Червонограда Львовской области Украины. Сообщалось, что горняки требуют выделить не менее 200 миллионов гривен (более 430 миллионов рублей) на охрану труда. Они также настаивают на разблокировании счетов компании для выплаты зарплат.