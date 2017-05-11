Полиция Таиланда объявила в розыск 10 мусульман из-за взрыва

Полиция Таиланда объявила в розыск 10 мусульман-экстремистов из-за их возможной причастности к теракту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

«Мы думаем, что к взрыву в автомобиле приложили руку 10 человек, может, больше», — рассказал генерал-лейтенант Пияват Накванит (Piyawat Nakwanit).

9 мая в тайском городе Паттани взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль — из-за теракта пострадали 60 человек, разрушился фасад супермаркета. По данным специалистов по безопасности, это была самая масштабная атака на гражданские цели за десять лет.

Три области Таиланда, расположенные на границе с Малайзией — Яла, Паттани и Наратхиват — населены преимущественно мусульманами. Противостояние местных исламистов и центральной власти продолжается уже более десяти лет.