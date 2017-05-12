Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

В первые три месяца текущего года Банк России раскрыл 31 финансовую пирамиду, сообщает Rambler News Service. Это в 1,6 раза меньше показателя аналогичного периода 2016 года, когда было выявлено 50 финансовых пирамид. В целом число таких структур снижается. Если за весь 2015 год было выявлено 200 пирамид, то за 2016 — уже 180.

Ущерб от их деятельности также сокращается. По данным регулятора, в 2015 году потери пострадавших оценивались в 5,5 миллиарда рублей, а в 2016 году — до 1,5 миллиарда рублей.

Материалы по теме Неугомонный Берни Как самый крупный мошенник в истории Уолл-стрит живет и зарабатывает за решеткой

По данным МВД, в 2014 году в России работали более 160 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, от противоправной деятельности которых пострадали более девяти тысяч граждан, а сумма причиненного ущерба составила 1,7 миллиарда рублей. В связи с наличием уже причиненного ущерба было возбуждено более 200 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Финансовая пирамида — это компания, которая привлекает средства вкладчиков и выплачивает доход одним вкладчикам за счет привлечения средств других.

