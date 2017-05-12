Латвийский парашютист первым в мире прыгнул с дрона

Латвийский парашютист Ингус Аугсткалнс первым в мире совершил прыжок с дрона, сообщает Delfi. Трюк был исполнен 12 мая в Аматской волости.

Сначала Аугсткалнс забрался на 120-метровую телекоммуникационную вышку, чтобы с нее ухватиться за трос, присоединенный к уже поднявшемуся в небо дрону. Затем квадрокоптер набрал высоту 330 метров, после чего парашютист выполнил прыжок.

Использованный аппарат разработан компанией Aerones. Он оснащен 28 двигателями и способен поднимать в воздух груз весом до 200 килограммов. Предполагается, что такую технику можно будет применять в ходе спасательных работ, тушении пожаров, а также в сфере спорта и развлечений.