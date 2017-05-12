Лавров назвал Арктику бесконфликтным регионом

В арктическом регионе нет потенциала для возникновения конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Арктического совета в городе Фэрбенкс на Аляске. Министра цитирует РИА Новости.
«Россия многое делает и будет делать для того, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества», — сказал Лавров.
Глава МИД напомнил, что до 2013 года существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил арктических государств. «Эти встречи были весьма полезными с точки зрения укрепления доверия, взаимопонимания, и, к сожалению, уже четвертый год их проведение заморожено, причем не по инициативе нашей страны», — сказал министр.
По итогам встречи страны подписали межправительственное соглашение по укреплению научного сотрудничества в Арктике. Документ готовился под сопредседательством Москвы и Вашингтона. Он стал третьим юридически обязывающим соглашением, заключенным в рамках Арктического совета. Первое было посвящено сотрудничеству в авиационном и морском поиске, второе — реагированию на загрязнение моря нефтью.
Затем Лавров возложил венок к памятнику, посвященному воздушной трассе «Аляска-Сибирь». По этому маршруту в годы Второй мировой войны из США в СССР доставлялись американские самолеты в рамках программы ленд-лиз.
До перелета на Аляску Лавров посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.