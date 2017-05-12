Лавров назвал Арктику бесконфликтным регионом

В арктическом регионе нет потенциала для возникновения конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Арктического совета в городе Фэрбенкс на Аляске. Министра цитирует РИА Новости.

«Россия многое делает и будет делать для того, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества», — сказал Лавров.

Материалы по теме Русские во льду Кто помешает России стать хозяйкой Арктики

Глава МИД напомнил, что до 2013 года существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил арктических государств. «Эти встречи были весьма полезными с точки зрения укрепления доверия, взаимопонимания, и, к сожалению, уже четвертый год их проведение заморожено, причем не по инициативе нашей страны», — сказал министр.

По итогам встречи страны подписали межправительственное соглашение по укреплению научного сотрудничества в Арктике. Документ готовился под сопредседательством Москвы и Вашингтона. Он стал третьим юридически обязывающим соглашением, заключенным в рамках Арктического совета. Первое было посвящено сотрудничеству в авиационном и морском поиске, второе — реагированию на загрязнение моря нефтью.

Затем Лавров возложил венок к памятнику, посвященному воздушной трассе «Аляска-Сибирь». По этому маршруту в годы Второй мировой войны из США в СССР доставлялись американские самолеты в рамках программы ленд-лиз.

До перелета на Аляску Лавров посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.