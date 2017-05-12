В Сочи забронировали все отели на июль и август

Все номера в отелях Сочи на июль и август распроданы. Об этом сообщается в пресс-релизе Ростуризма, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая. Загрузка гостиниц на июнь составляет 90 процентов.

По прогнозам экспертов, заполняемость сочинских отелей в предстоящем сезоне будет на уровне прошлого года. Отмечается, что этому могут способствовать пакетные предложения горнолыжных курортов. Например, за 1435 рублей в сутки туристам предлагают программу летнего отдыха с пляжной зоной, трекингом, конными прогулками, прокатом велосипедов и посещением этнопарка «Моя Россия». Кроме того, в этом сезоне многие отели Сочи начали работать по системе «все включено».

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В Ростуризме отметили, что помимо больших гостиниц, на данный момент в Олимпийской столице работают более тысячи небольших бюджетных отелей, располагающих современной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что Сочи вошел в список наиболее бюджетных авианаправлений на июньские праздники. Средняя стоимость билетов в Олимпийскую столицу (в обе стороны) составила 13,5 тысячи рублей. Также Сочи возглавил список самых популярных российских курортов для летнего отдыха по версии аналитического агентства «Турстат». Среднюю стоимость проживания на курорте оценили в 3,2 тысячи рублей в сутки.