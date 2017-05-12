Подлинность картин из коллекции Центра Рерихов в Москве подвергли сомнению

Комиссия по описи имущества, работающая в усадьбе Лопухиных, где до недавнего времени располагался Международный центр Рерихов (МЦР), усомнилась в подлинности семи картин, которыми владела организация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Рерихов Тиграна Мкртычева. На пресс-конференции, в пятницу 12 мая, он так же заявил, что в одном из строений усадьбы был обнаружен самострой — второй уровень подвала, расположенный под историческим.

Мкртычев рассказал, что в ходе описи имущества все действия фиксируются на видео, начиная с вскрытия помещения и заканчивая его опечатыванием по окончании работ. На данный момент уже описана вся экспозиция музея и специалисты приступили к работе в депозитарии. Проверка началась 3 мая и продлится ориентировочно до конца месяца.

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В состав комиссии входят сотрудники музея Востока, общественники, представители Института востоковедения, сотрудники музея Рериха из Нью-Йорка. По словам Мкртычева, в ходе осмотра в депозитарии обнаружили некоторые картины Николая Рериха, чья подлинность вызывает сомнения. После того, как инвентаризация будет завершена, эти работы изучат профессиональные эксперты и вынесут свой вердикт.

20 марта Арбитражный суд Москвы вынес решение о расторжении договора безвозмездного использования помещений усадьбы Лопухиных и выселении оттуда Международного центра Рерихов. В освободившихся помещениях будет организован государственный Музей семьи Рерихов — филиал Музея Востока, которому здание усадьбы Лопухиных было передано Росимуществом в 2015 году. В Минкультуры заявили, что действия в отношении МЦР были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы — памятника федерального значения. Ранее в ходе проверки Росимущества, как утверждается, были выявлены многочисленные нарушения со стороны центра.

7 марта в помещениях МЦР прошли обыски. Следователи изъяли около 200 экспонатов музея и вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее. Ранее министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что обыски в МЦР связаны с покровителем музея, бывшим владельцем Мастер-банка Борисом Булочником, который является «фигурантом по большому количеству уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством».

