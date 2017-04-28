В Центре Рерихов полиция начала обыск и изъятие картин

В Международном центре Рерихов московская полиция проводит обыск и изымает картины. Как сообщил ТАСС адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы МЦР, обыск проводится по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник.

«По поручению следователя ГСУ при ГУВД Москвы, в Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого якобы на украденные деньги купил несколько картин Рериха и передал их в музей», — сказал он.

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В отношении Булочника было ранее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано на статью «Мошенничество». Булочник скрывается за пределами России, он объявлен в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МЦР по решению суда выселяют из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов — филиала Музея Востока, которому здание усадьбы Лопухиных было передано Росимуществом в 2015 году. В Минкультуры заявили, что действия в отношении МЦР были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы. Ранее в ходе проверки Росимущества, как утверждается, были выявлены многочисленные нарушения со стороны центра. Договоры безвозмездного пользования с МЦР были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия.

7 марта сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание центра и изъяли экспонаты коллекции музея.

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В МЦР действия следователей назвали попытками разрушить музей Рерихов. По словам вице-президента центра Людмилы Шапошниковой, МЦР полностью финансировался Мастер-банком во главе с Булочником. После лишения банка лицензии «музей лишился всех средств к существованию», пояснила она.

МЦР — международная общественная организация, которая размещалась в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Это один из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике».

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое приобрело в 1980-х годах большую популярность в России и за рубежом.