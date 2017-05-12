Депутат Рады разглядел на Украине предреволюционную ситуацию

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута заявил, что на Украине сложилась предреволюционная ситуация. Об этом в пятницу, 12 мая, он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Существует математическая модель оценки рисков социальных протестов. Так вот, вероятность протестов на Украине — 95 из 100. Исследования уровня депрессивности населения также показывают, что он предреволюционный. Трудоспособные украинцы уезжают за границу. И это уже не эмиграция, а эвакуация», — заявил Тарута.

22 февраля депутат Верховной Рады Украины, командир полка Нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий в ходе марша в годовщину Майдана призвал к уничтожению существующей в стране власти. Билецкий также потребовал не допустить роста цен на коммунальные услуги и разорвать дипломатические отношения с Россией.

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В декабре Дорогомиловский суд Москвы признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив соответствующий иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе бывший президент Виктор Янукович.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.