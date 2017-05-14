Клинцевич усмотрел ерничество в заявлении Вашинтона о ракетном пуске в КНДР

Заявление администрации США о реакции России на запуск ракеты КНДР — ерничество, которое недопустимо. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в воскресенье, 14 мая, передает «Интерфакс».

«Россия изначально выступала против подобных запусков, независимо от того, совершаются ли они рядом с ее границей или нет, и наша позиция хорошо известна всем заинтересованным сторонам. Попытка усомниться в ней тянет на провокацию», — сказал он.

При этом Клинцевич добавил, что «ракеты КНДР при такой баллистике объективно несут угрозу и нашей территории, и все необходимые выводы уже сделаны».

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что Россия «не может быть довольна» ракетным пуском в КНДР, поскольку он был совершен рядом с ее границей. Отмечалось также, что ракета фактически упала намного ближе к российской территории, чем к японской.

Северная Корея произвела запуск утром 14 мая из провинции Пхёнан-Пукто. Ракета летела на протяжении получаса, преодолела около 700 километров и упала в Японском море между Корейским полуостровом и Японией.

Неназванный американский чиновник сообщил, что ракета прекратила полет на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока. Однако, по данным Минобороны России, падение произошло в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории.

Запуск стал первым ракетным испытанием КНДР за две недели.