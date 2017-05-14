В Перми открылся XI Дягилевский фестиваль

В Перми состоялось открытие XI международного Дягилевского фестиваля. Об этом сообщает «Ридус» в воскресенье, 14 мая.

Первым в программе стал концерт оркестра фестиваля под управлением дирижера, худрука Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского Теодора Курентзиса. Он отметил, что в этом году акцент сделан на образовательную программу. «Фестиваль объединяет выдающихся художников и артистов, каждый из которых следует собственному пути в искусстве. Взаимодействие этих артистов создает насыщенное и интересное пространство для молодых людей, которые хотят развиваться», — отметил он.

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Церемонию открытия посетил и врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Он подчеркнул, что в Пермь благодаря фестивалю съезжаются «большие профессионалы и искушенные ценители разных направлений и жанров искусства». Глава региона также отметил, что Дягилевский фестиваль «не просто событие, а феномен культуры».

В рамках фестиваля, который будет проходить до 25 мая, пройдет, в частности, премьера балета «Поцелуй феи» и «Петрушка» Игоря Стравинского, его 135-летию также будет посвящена художественная выставка. Кроме того, программа мероприятия включает лекции и мастер-классы приглашенных участников.

4 мая на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания медиафорума, который провел Общероссийский народный фронт в начале апреля. В частности, поручено включить в список получателей грантов главы государства в области культуры и искусства Пермский государственный академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского.

Первый международный фестиваль имени импресарио Сергея Дягилева прошел в Перми в 2003 году по инициативе театра.