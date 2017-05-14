Порошенко прокомментировал возможное участие в следующих президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко отказался делиться планами по поводу своего выдвижения на второй срок. По словам главы государства, говорить о новых выборах еще рано, передает РИА Новости в воскресенье, 14 мая.

«Каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, а мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты», — подчеркнул Порошенко в ходе пресс-конференции. В то же время он отметил, что «сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов».

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Глава государства добавил, что за оставшиеся два года президентского срока ему «еще много нужно сделать».

Инаугурация Порошенко состоялась в июне 2014 года. Он был избран пятым президентом Украины после бегства за рубеж предыдущего главы государства Виктора Януковича. Он покинул страну в феврале 2014-го года из-за массовых акций протеста, прошедших по всей Украине и получивших название «Евромайдан».

Президент Украины избирается гражданами страны на прямых выборах. Срок его полномочий — пять лет.