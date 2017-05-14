Третий из пяти новорожденных близнецов скончался в Ереване

Третий из пяти родившихся в Ереване близнецов скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 14 мая, пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Анаит Айтаян сообщила РИА Новости.

«Несмотря на все усилия наших лучших специалистов спасти мальчика не удалось. Его состояние было самым тяжелым из всех пятерых новорожденных из-за глубокой недоношенности», — сказала Айтаян.

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По ее словам, состояние двух девочек стабильное, у них заметна положительная динамика.

Новорожденные — четыре девочки и мальчик — появились на свет в прошлую среду. Все они родились недоношенными (600, 820, 840, 840, 880 граммов). Две девочки скончались через несколько дней после рождения. 23-летняя мама чувствует себя нормально.

28 апреля в Светлогорске (Калининградская область) двое малолетних близнецов выпали из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, и выжили.