Президент РЖД госпитализирован в Китае

Президент РЖД Олег Белозеров, находящийся в Китае, попал в больницу, сообщили РИА Новости в компании.

«Госпитализирован в Пекине с подозрением на аппендицит», — рассказали в РЖД в понедельник, 15 мая.

Позднее в компании уточнили, что Белозерову проведена успешная операция, чувствует он себя хорошо.

Глава РЖД входил в состав российской делегации, прибывшей в Китай на форум «Один пояс — один путь», который проходил 14-15 мая. В его работе приняли участие президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Белозеров родился в сентябре 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В разное время работал в «Ленэнерго», аппарате полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, Российской топливной компании и Росавтодоре. В 2009 году стал заместителем министра транспорта, затем — первым замглавы Минтранса. В августе 2015-го назначен на должность президента РЖД.

«Российские железные дороги» учреждены в 2003 году. Согласно сайту предприятия, оно входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.