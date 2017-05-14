Глава МВФ объявила чай инструментом сотрудничества между людьми

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) и бывший министр экономики Франции Кристин Лагард назвала чай символом объединения культур и народов. Такое заявление она сделала на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, сообщается на сайте организации в воскресенье, 14 мая.

«Столетиями чай сближал культуры, сообщества и людей. Столетиями чай являлся элементом экономического взаимодействия благодаря торговле и вложениям», — рассказала Лагард.

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Она также сравнила чай с инициативой «Один пояс — один путь», выдвинутой Китаем. Она направлена на культурное и экономическое сближение Китайской Народной Республики с другими странами Евразии и впервые была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года.

На форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века) съехались 29 глав государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин, а также руководители крупных международных организаций. Мероприятие проходит 14-15 мая.