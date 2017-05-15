Порошенко назвал «безвиз» преодолением последствий Переяславской рады 1654 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим со странами ЕС — это преодоление последствий Переяславской рады 1654 года. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

«Это еще более глубокое привлечение Украины в общее европейское цивилизационное пространство», — отметил он.

9 мая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, что в ближайшее время Брюссель планирует объявить об упрощении визового режима с Украиной. Об одобрении послами ЕС предоставления безвизового режима Украине Порошенко сообщал 26 апреля.

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7 апреля украинский президент уже заявлял, что безвизовый режим со странами ЕС является свидетельством приобщения страны к европейской цивилизации.

Днем ранее Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить гражданам Украины безвизовый режим. После этого решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Кроме того, текст акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики Киева.

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся в 1654 году в Переяславле. На нем было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, которое было закреплено присягой на верность царю.