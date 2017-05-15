Росстандарт проверит продукцию со знаком ГОСТ

Росстандарт начинает прием заявок от производителей на получение добровольного сертификата соответствия, который может дать производителям право использования знака ГОСТ. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия», введение новых стандартов позволит регулировать качество продукции.

По словам министра, государство возвращает ГОСТу его высокий статус. Запускаемая Национальная система сертификации (НСС) станет одним из инструментов. Теперь получить сертификат соответствия ГОСТу можно будет только через нее. Первые сертификаты компании смогут получить уже в июне, а в полном объеме НСС заработает в 2018 году.

Мантуров подчеркнул, что производители, самовольно маркирующие продукцию ГОСТом, будут наказаны. С этой целью подготовлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым сумма штрафа за подобные нарушения вырастет в несколько раз.

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«Как мы рассчитываем, к 2018 году товаров, чья маркировка знаком НСС не будет подтверждена легальными сертификатами, больше не будет», — заявил министр.

В середине апреля текущего года глава Росстандарта Алексей Абрамов проинформировал о планах ведомства до 2025 года заменить или отменить около 14 тысяч советских ГОСТов, а также разработать не менее трех тысяч современных стандартов для предприятий ОПК. Чиновник подчеркнул, что решение этих задач является одним из базовых условий увеличения объемов и повышения качества гражданского производства в оборонке.

В настоящее время доля советских ГОСТов уже сократилась с 75 до 43 процентов. За последние три года доля стандартов, разработанных бизнесом, выросла с 7 до 15 процентов, напомнил Абрамов. «Это связано как с повышением открытости стандартизации, так и с субсидированием затрат разработчиков», — пояснил глава Росстандарта.