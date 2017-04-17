Глава Росстандарта поручил к 2025 году заменить советские ГОСТы

До 2025 года необходимо заменить или отменить около 14 тысяч советских ГОСТов, а также разработать не менее трех тысяч современных стандартов для предприятий ОПК. Об этом на редколлегии Росстандарта заявил глава агентства Алексей Абрамов, передает «Интерфакс».

По его словам, замена советских ГОСТов является одним из базовых условий для увеличения объемов и повышения качества гражданского производства в «оборонке».

«Возвращаясь к национальной повестке, необходимо отметить острую потребность в завершении работ по замене государственных стандартов, принятых до 1991 года. Сегодня доля советских ГОСТов уже сократилась с 75 до 43 процентов», — отметил глава агентства.

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Он также сообщил, что за последние три года доля стандартов, разработанных бизнесом, выросла с 7 до 15 процентов. «Это связано как с повышением открытости стандартизации, так и с субсидированием затрат разработчиков. Пока субсидия выдается на стандарты, поддерживающие техническое регулирование. Но гораздо важнее субсидировать стандарты для импортозамещения, оборонно-промышленного комплекса, экспорта и национальной технологической инициативы», — цитирует главу агентства Rambler News Service.

Абрамов отметил, что, начиная с 2018 года и на период до 2020 года необходимо обеспечить выделение целевого финансирования на развитие испытательных лабораторий и экспертных компетенций в размере не менее 250 миллионов рублей в год. Механизмы и источники финансирования должны быть определены в рамках бюджетного процесса 2018 года, добавил он.

