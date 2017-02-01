Продукты питания предложили маркировать по степени вредности

Продукты питания в России могут быть промаркированы в зависимости от степени вредности или полезности, при этом предполагается использовать принцип светофора. Об этой идее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал в интервью «Аргументам и фактам», опубликованном во вторник, 31 января.

«Поделюсь с вами идеей, которая уже обсуждается. Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь тоже ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать "светофором". Красный цвет — ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые продукты», — объяснил Иванов.

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Хотя очевидно, что, например, «творог или сметана без пальмового масла дороже», задача ответственных органов — проинформировать граждан и предоставить им право выбора, отметил спецпредставитель президента.

20 января стало известно, что Росстандарт в конце февраля рассмотрит изменения в ГОСТ, призванные не допустить фальсификацию сырого молока. Под данным газеты «Известия», документ проходит стадию согласования. В госстандарт предлагается внести новые требования к молоку, пресекающие использование в производстве сырья немолочных компонентов.

За неделю до этого помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил о том, что в стране фальсифицируется четверть всех продуктов питания, кроме яиц. В Роспотребнадзоре с такой оценкой не согласились.