Администрация Киева обделила русским языком мобильное приложение с экскурсиями

Администрация Киева совместно с телеканалом «1+1» выпустила мобильное приложение с экскурсиями по городу. Маршруты в Kyiv City Guide доступны на украинском и английском языках. В будущем также появится немецкий, о планах по добавлению русского языка информации нет. Об этом сообщает 34travel.

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На данный момент путешественникам доступны девять пешеходных маршрутов. Среди них «Паломничество от атеизма к Богу», «История нашей свободы: от Древней Руси до Революции Достоинства», «Без Подола Киев невозможен» и другие.

В приложении можно узнать длительность экскурсии и продолжительность маршрута, а также получить краткую справку об исторических местах, которые встретятся во время прогулки. Отмечается, что Kyiv City Guide доступно на устройствах под управлением Android и iOS.

В начале мая сообщалось, что в Киеве откроется мини-отель на дереве «Скворечник». Его площадь составит 13 квадратных метров, разместиться смогут два гостя.