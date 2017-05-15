Русский хакер взломал Prey

Хакер из России под ником Baldman взломал защиту Denuvo в игре Prey. Для этого ему потребовалось менее 10 дней, пишет DSOGaming.

В Prey установлена последняя версия DRM-защиты, которую удалось полностью вскрыть еще в начале мая. Ранее этот же хакер атаковал две другие игры с аналогичной системой: NieR: Automata и Sniper: Ghost Warrior 3. Позже все они были размещены на трекерах.

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Предполагается, что разработчики из Arkane вскоре удалят защиту из игры. Таким образом поступили создатели Inside, Doom, Syberia III и Homefront: The Revolution вскоре после взлома.

Технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo была создана в 2014 году. Главная ее цель — предотвратить хакерские атаки в первый месяц после релиза, так как на это время приходится максимум продаж.

На обход защиты Lords of the Fallen, которая стала одной из первых игр с Denuvo, ушло 272 дня. Рекордной по скорости взлома стала Residen Evil 7 — хакерам потребовалось всего пять дней.

Prey вышла 5 мая на ПК, Xbox One и PS4. Действие игры происходит на космической станции «Талос-1», которая захвачена пришельцами. Оригинальная игра вышла в 2006 году, спустя 11 лет после анонса. Разработка сиквела дважды начиналась с нуля, однако в 2014 году проект был отменен.