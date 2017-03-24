Разработчики рассказали о главном герое Prey

Видео: Bethesda Softworks Russia / YuoTube

Компания Bethesda выпустила новый сюжетный трейлер Prey, в котором все внимание уделено главному герою игры по имени Морган Ю. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии.

По словам сотрудников Arkane Studios, разработчики старались сделать так, чтобы игрок как можно сильнее ассоциировал себя с протагонистом. Как и игрок, Морган ничего не знает о происходящем вокруг и будет изучать мир по ходу сюжета. При этом у игроков есть выбор, как именно будет вести себя главный герой, что непосредственно повлияет на сюжет и концовку Prey.

Перезапуск серии был анонсирован в июне 2016 года. Разработкой занимается студия Arkane, известная по серии Dishonored. Действие Prey происходят на космической станции «Талос-1», которая захвачена пришельцами. Оригинальная игра вышла в 2006 году, спустя 11 лет после анонса. Разработка сиквела игры дважды начиналась с нуля, однако в 2014 году проект был отменен. Игра выйдет на PS4, Xbox One и ПК 5 мая 2017 года.