Путин открестился от поставок оружия сирийским курдам

Москва поддерживает рабочие контакты с подразделениями курдов в Сирии, однако не поставляет им оружие. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, в отличие от других стран, не объявляем о поставках оружия курдским формированиям. Да они и не нуждаются особо в наших поставках. У них есть источники получения, другие источники получения этого оружия. Мы не считаем, что нужно как-то активизировать эту работу», — отметил Путин.

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При этом он пояснил, что Россия считает себя вправе поддерживать контакты с курдами как с одним из «наиболее боеспособных подразделений» из тех, что сражаются против боевиков террористической организации «Исламское государства» (ИГ, запрещена в России). Эти контакты, по словам президента, необходимы для того, чтобы избежать возможных столкновений курдов с российскими военнослужащими.

Путин добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время их встречи в Сочи 3 мая. По словам российского лидера, его коллега выразил обеспокоенность сообщениями о контактах российских военных с курдскими подразделениями.

3 мая «Русская служба Би-би-си» опубликовала материал, в котором рассказывалась о боевых машинах с российскими флагами, патрулирующих район сирийско-турецкой границы совместно курдами.

В Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) считается сепаратистской террористической организацией. В Анкаре утверждают, что члены РПК, находящиеся в Сирии, поставляют в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты.