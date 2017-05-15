Jog Dog представил сандалии с оптическим эффектом

Итальянская марка обуви для детей и взрослых Jog Dog представила коллекцию сандалий из кожи и текстиля сезона весна-лето 2017, посвященную архитектуре мегаполиса и графическим оптическим эффектам, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 15 мая.

В линии — обувь на легкой рифленой подошве с застежкой-велькро, позволяющей регулировать полноту. Сандалии выполнены из кожи с графическим принтом, создающим оптический эффект объема, а также с цветочным принтом и геометрическим орнаментом. Есть также модели со вставками из металлизированного текстиля и лакированной кожи.

Фото: Jog Dog 1 /3

Бренд Jog Dog основан в Италии в 2010 году. Производит мужскую, женскую и детскую обувь спортивного силуэта из натуральной кожи, инновационных материалов и текстиля.