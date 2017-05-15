Дизайнер Светлана Тегин одела надувную блондинку на Венецианской биеннале

Российский дизайнер Светлана Тегин со своей работой Larva приняла участие в арт-проекте Lost & Found на Венецианской биеннале. По сюжету перформанса модельер одела надувную фигуру женщины-блондинки в красное платье из своей коллекции. Затем фигуру обмотали пищевой пленкой и подвесили в душевой кабине.

Светлана Тегин — российский модельер. В 2001 году основала компанию Tegin Fashion House, которая специализируется на выпуске одежды для женщин и детей из монгольского кашемира, овчины, а также шелка и других натуральных тканей.