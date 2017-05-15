ВТБ нарастил прибыль в 46 раз

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за первый квартал 2017 года выросла в 46 раз, составив 27,6 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в отчете финансовой организации.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин объяснил такой рост прибыли увеличением доходов от основной деятельности, а также стабильным качеством активов и дальнейшим улучшением эффективности расходов.

Чистые процентные доходы банка за три месяца выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 113 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы группы увеличились на 13,2 процента — до 19,7 миллиарда рублей. В банке указывают на сильные результаты розничного и транзакционного бизнесов группы.

Кредитный портфель сократился на 1,6 процента, составив 9,334 триллиона рублей. Общий объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 2,8 процента, однако это было частично компенсировано ростом кредитов физическим лицам на 2,4 процента с начала года.

ВТБ — второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Государству принадлежит доля в ВТБ в 60,9 процента.