Агутин появился в базе данных «Миротворца»

Российский певец Леонид Агутин попал в список украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Об этом сообщается на странице ресурса.

Исполнителя обвинили в незаконном пересечении украинской границы. Администрация сайта опубликовала в качестве доказательства фотографию афиши, анонсирующей выступление Агутина в Ялте 9 августа 2016 года.

Помимо этого, певцу вменяется «участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории аннексированного Крыма».

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«Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней киевской власти. Помимо этого, ресурс выкладывает данные о тех, кто посетил российский Крым без согласования с Украиной. Ранее на сайте появились сведения о Сергее Лукьяненко, Диме Билане, Стивене Сигале, Стасе Пьехе и Юлии Самойловой.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014-го в результате референдума. Киев расценивает это как аннексию, Москва настаивает, что процедура плебисцита соответствовала международному праву.

Леонид Агутин — заслуженный артист России, поэт-песенник и композитор. Он выпустил 16 сольных альбомов, последняя пластинка «Просто о важном» вышла в 2016 году.