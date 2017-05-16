Актера Баталова перевели в реабилитационный центр

Актера Алексея Баталова, госпитализированного в столичную больницу, перевели в реабилитационный центр. Об этом во вторник, 16 мая, РИА Новости сообщила супруга артиста Гитана Леонтенко.

«Я только что с ним разговаривала. Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. С ним вместе всегда рядом наш человек. И врачи очень внимательны. Мы всем благодарны», — рассказала она.

«В реабилитационном центре он пробудет две или три недели», — добавила Леонтенко.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что Баталов госпитализирован в Москве. Причиной госпитализации называли повышение артериального давления.

Жена 88-летнего актера, в то же время, заявила, что ее супруг попал в больницу двумя месяцами ранее из-за перелома ноги в двух местах.

Актер и режиссер Алексей Баталов снялся более чем в 60 фильмах, в том числе в картинах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Три толстяка». одна из самых его известных ролей — Гоша в киноленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».