СМИ сообщили о госпитализации актера Алексея Баталова

Актер и режиссер Алексей Баталов госпитализирован в столичную больницу. Об этом представитель артиста сообщил Агентству городских новостей «Москва» в понедельник, 15 мая.

Причиной госпитализации стало повышение у актера артериального давления. «Про состояние говорить пока рано», — отметил собеседник агентства.

В то же время жена артиста Гитана Леонтенко заявила РИА Новости, что Баталов находится в больнице уже два месяца из-за перелома ноги в двух местах. «Ему уже сделали операцию, сейчас продолжают восстановительные процедуры. Сказать, когда его выпишут, пока трудно», — отметила супруга актера.

В феврале 2017 года сообщалось, что 88-летний Баталов попал в московскую больницу. Причины его госпитализации не раскрывались.

Актер и режиссер Алексей Баталов получил звание народного артиста СССР в 1976 году, а в 1989-м был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он снялся более чем в 60 фильмах, среди которых «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Три толстяка» и «Москва слезам не верит».