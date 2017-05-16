Болгарскому ЦБ позволили печатать евро

Болгарский народный банк (БНБ) получил от Европейского центрального банка право на эмиссию банкнот евро. Об этом сообщается на сайте болгарского регулятора.

Совместная болгаро-французская компания Oberthur Fiduciaire SAS, акционером которой является типография БНБ, подтвердила свое соответствие критериям безопасности и технологические возможности. Также компания доказала, что может обеспечить комфортные условия труда для своих работников и соблюдение природоохранного законодательства.

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Компания была создана в 2013 году. Число ее сотрудников превышает 200 человек, а объем произведенных для международного рынка купюр увеличился с 60 миллионов до 1 миллиарда штук.

Ранее, в апреле, в обращение была введена новая банкнота номиналом 50 евро, на которой название европейской валюты написано также кириллицей. Банкнота была представлена в июле прошлого года. Использование кириллического алфавита обусловлено вступлением Болгарии в еврозону.

Точные сроки вхождения страны к еврозону пока не определены. Это обусловлено присоединением страны к Европейскому механизму валютных курсов (ERM). Предполагется, что в течение переходного периода Болгария будет поддерживать фиксированный обменный курс ее национальной валюты — лева.